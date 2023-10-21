Чемпионы мира-2023 Гаджимагомедов и Атаев проведут бои 27 октября в Душанбе

Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев проведут бои 27 октября в Душанбе в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Гаджимагомедов встретится с представителем ЮАР Акани Пхузи, на счету которого 13 побед и 2 поражения. Атаев проведет бой с Азизбеком Абдугофуровым (Узбекистан), который одержал 14 побед при 1 поражении.

Оба поединка пройдут в формате 8 раундов.

Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпиады-2020 и двукратным чемпионом мира. Атаев становился чемпионом мира-2023.