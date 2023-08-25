Четыре спарринг-партнера помогут Минееву подготовиться к бою с Карвальо

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о подготовке к поединку с экс-чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо.

«Я уже посмотрел бои Карвальо. Соперник опытный и мастеровитый, с именем. Он высокий, непредсказуемый, пластичный, хлесткий и к тому же левша. Тоже кикбоксер, так что я думаю, что наш поединок будет интересным. Настроение у меня хорошее, боевое. Несколько дней назад я уехал с передовой и сразу приехал с Донбасса в Дагестан. Первый этап моей подготовки прошел в тренировочном лагере, который расположен в горах. Можно сказать, что подтягивали общефизическую подготовку.

Теперь переезжаем в Махачкалу, где и пройдет заключительный этап сборов перед боем с Карвальо. Подготовку к нему я буду вести в нашем клубе, в котором занимаюсь уже семь лет. Буду тренироваться вместе с Омаром Алиевым, Гаджимурадом Багаутдиновым, Ромой Копыловым и Арменом Петросяном. Они готовятся по своим программам, но мы организуем единый тренировочный процесс», — приводит слова Минеева РИА «Новости».

Бой между Минеевым и Карвальо по правилам кикбоксинга пройдет 15 сентября. 13 августа Минеев сообщил, что начал подготовку к поединку.