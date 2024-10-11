Чисора предсказал нокаут в боксерском бою Бивола и Бетербиева

Бывший претендент на титул чемпиона мира британец Дерек Чисора считает, что бой между чемпионами мира по боксу россиянами Артуром Бетербиевыс и Дмитрием Биволом должен завершиться нокаутом.

«Я ставлю на нокаут, — цитирует Чисору ТАСС. — Эти парни не будут заигрывать друг с другом. Кто конкретно выиграет досрочно, я сказать не берусь, но считаю такую вероятность очень высокой. Так или иначе это очень большой бой для всего боксерского мира».

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.