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21 ноября, 23:14

Чисора рассказал, что он и украинец Усик любят ходить в русскую баню

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Дерек Чисора.
Фото Global Look Press
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Британский боксер Дерек Чисора признался, что он и чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик любят ходить в русскую баню.

«Я не знаю. Сегодня днем я был с Усиком. Мы любим одну и ту же русскую баню, поэтому мы были вместе, — сказал Чисора в интервью ютуб-канаду iFL TV, отвечая на вопрос относительно боя Усика против Тайсона Фьюри.

«Будет короткий лагерь для обоих бойцов. К тому времени, когда они войдут в ритм и попытаются сделать все правильно, это будет тяжело, будут травмы. Уже есть признаки, они уже как-то отложили это дело. Они будут усердно тренироваться, так что кто знает, чувак. Трудно сказать».

Усик и Фьюри сразятся 17 февраля в Саудовской Аравии.

Бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
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