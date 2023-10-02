Чисора дал прогноз на бой Фьюри и Усика: «Тайсон легко победит»

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) предполагает, что габариты чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) сыграют ключевую роль в бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Тайсон должен легко победить, потому что он больше. Но мы знаем, что Усик всегда хотел этого боя и будет к нему готов. Так что посмотрим», — сказал Чисора в интервью Boxing Social.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).