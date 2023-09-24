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Сегодня, 12:16

Чжан Чжилэй бросил вызов Фьюри и пообещал его заткнуть

Давид Хачатрян
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40-летний супертяжеловес и обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) после победы над Джо Джойсом (15-2) заявил, что теперь хочет подраться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Я рад. Как я и говорил перед поединком, он закончился быстрее, чем первый бой, — сказал китайский супертяжеловес после боя. — Мне нравится Джо, я уважаю его. Я позволю всем снова увидеть китайскую мощь.
Мы — профессиональные бойцы. Мы пришли, чтобы развлечь толпу, и нам это удалось. Я надеюсь, что все довольны моим выступлением. Спасибо всем, кто сегодня пришел сюда и наблюдал за моим величием. Я хочу задать своим зрителям вопрос: «Вы хотите увидеть, как я заткну Тайсона Фьюри?»

Чжилэй в реванше нокаутировал Джойса в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

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