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Сегодня, 13:26

Чжан Чжилэй и Джозеф Паркер подерутся 8 марта в Эр-Рияде

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) проведет следующий поединок против новозеландского боксера Джозефа Паркера (34-3), сообщает инсайдер Майк Коппингер в соцсети X.

Поединок пройдет в тот же вечер, что и бой между экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1).

Чжилэй нокаутировал в реванше Джо Джойса (15-2) в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Паркер победил Деонтея Уайлдера (43-3) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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