Цзю — о снятии санкций с российского бокса: «Здравый смысл восторжествовал!»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие санкций с российского бокса.

«Здравый смысл восторжествовал! Почему только сейчас? Знаете, я в политику не лезу, но это все они. Это все политики», — сказал Цзю «СЭ».

Отмечается, что первые изменения в рейтингах уже вступили в силу. Так, боксер Василий Войцеховский (13-0, 7 КО) занял 13-ю позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе.

В рейтинг Международной боксерской федерации входят сильнейшие боксеры мира в 17 весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.

В 2024 году Всемирная боксерская ассоциация (WBA) также сняла санкции с российского бокса. Благодаря этому свои позиции в рейтингах организации вернули боксеры RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов, Заур Абдуллаев, Мухаммад Шехов. А Чжаосинь Чжан, также представляющий RCC Boxing Promotions, будет боксировать за титул чемпиона мира WBA 12 июля в Серпухове.