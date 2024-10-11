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Сегодня, 19:19

Цзю назвал равными шансы боксеров Бетербиева и Бивола на победу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю заявил, что россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол имеют равные шансы на победу в предстоящем поединке.

«Я ни за кого из них болеть не буду, — цитирует Цзю ТАСС. — У Бивола и Бетербиева равные шансы на победу, довольно высокие. И тут уже дело за тем, как они готовы к бою, нет ли каких-либо проблем со здоровьем и прочие детали. У каждого из них есть свои сильные стороны, которые хорошо известны».

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

Источник: ТАСС
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Тим Цзю

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