Цзю назвал равными шансы боксеров Бетербиева и Бивола на победу

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю заявил, что россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол имеют равные шансы на победу в предстоящем поединке.

«Я ни за кого из них болеть не буду, — цитирует Цзю ТАСС. — У Бивола и Бетербиева равные шансы на победу, довольно высокие. И тут уже дело за тем, как они готовы к бою, нет ли каких-либо проблем со здоровьем и прочие детали. У каждого из них есть свои сильные стороны, которые хорошо известны».

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.