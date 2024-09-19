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Сегодня, 13:27

Цзю: «Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту»

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, что в своем возрасте наносит на тренировках 600 ударов за минуту. Россиянину 19 сентября исполнилось 55 лет.

«Каждый отец хочет видеть сына сильным и уверенным в себе. В бокс меня привел папа. Я был шустрый, быстрый и маленький. Уже в 12-13 лет я сделал выбор в своей жизни, решил, что бокс для меня — это по-настоящему важно. То, чего я добился, стало возможным только благодаря работе, благодаря тому, что я умею пахать. Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить», — приводит слова Цзю ТАСС.

Цзю является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, бывшим абсолютным чемпионом мира среди профессионалов и победителем Игр доброй воли.

Источник: ТАСС
Бокс
Костя Цзю

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