Цзю считает Фьюри фаворитом поединка с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«У букмекеров нет такого, что нет фаворита (смеется). Я не знаю, но все-таки Фьюри является фаворитом. Но морально оба боксера готовы на 100 процентов. Главный вопрос: как физически к бою подойдет Фьюри. От этого будет зависеть исход поединка», — приводит слова Цзю LiveResult.ru.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри (34-0) и Усиком (21-0) состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.