Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа проведет поединок с американцем Джареллом Миллером 23 декабря, в субботу, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на боксерском турнире «The day of reckoning» («Судный день»). Бой на территории арены «Kingdom Arena» начнется после 22:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт».

У 35-летнего Миллера в профессиональном боксе — 26 побед и один бой завершился ничейным исходом. На счету 26-летнего Дюбуа — 19 побед и два поражения.