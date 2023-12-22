23 декабря, в субботу, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа проведет поединок с американцем Джареллом Миллером. Их бой на «Кингдом Арена» начнется после 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Дюбуа — Миллер можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Следите за ключевыми событиями битвы боксеров с помощью матч-центра «СЭ».

У 35-летнего Миллера в профессиональном боксе — 26 побед и один бой завершился ничейным исходом. На счету 26-летнего Дюбуа — 19 побед и два поражения.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера 23 декабря в Саудовской Аравии.

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