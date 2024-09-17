Сегодня, 23:00
В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) состоится профессиональный турнир по боксу. Событие пройдет на стадионе «Уэмбли», главный поединок начнется ориентировочно после полуночи — ближе к 1.00 по московскому времени.
Предлагаем ознакомиться с поединками главного карда:
Бои турнира в прямом эфире покажет платформа DAZN. В России официальной трансляции этого вечера бокса не запланировано, видео могут появиться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».
Соперники по главному событию вечера Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа определят обладателя чемпионского титула в супертяжелом весе по версии IBF.