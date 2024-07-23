Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:39

Даррен Тилл: «Бой Пола и Перри — фальшивка»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-боец UFC Даррен Тилл (18-5) не верит, что бой между Джейком Полом (10-1) и Майком Перри (0-2) был честным.

«Джейк устал после первого раунда, а Майк спотыкался о собственные ноги. Мне показалось, что Майка никогда не тренировали. Он выглядел как новичок. Так оно и было. Я понимаю, что он силен и вынослив, но этого недостаточно. Он должен был победить Джейка. Джейк на 40 фунтов тяжелее него и принимал стероиды. Но даже так он должен был показать лучший бой, чем этот.

Это было странно — буду честен с вами. Это был странный бой. Такое ощущение, что все было фальшивкой. Я не собираюсь лукавить", — сказал Тилл Submission Radio.

Пол нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.

Даррен Тилл
Джейк Пол
Майк Перри
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Гимнаст Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на Олимпиаде-2024
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Тренер Джервонты Дэвиса: «Ломаченко слился»