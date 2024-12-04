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Сегодня, 02:00

Дата реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри: когда пройдет повторный бой

Повторный бой Усика с Фьюри состоится в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Getty Images
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Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в субботу, 21 декабря.

Поединок возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.30 мск воскресенья, 22 декабря.

Усик поставит на кон в реванше титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным титул IBF.

На профессиональном уровне Усик одержал 22 победы в 22 боях, Фьюри — 34 победы при одной ничьей и одном поражении.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

По данным The Sportster, гонорар Усика за поединок составит 114 миллиона долларов, а Фьюри получит 76 миллионов. В первом бою гарантированный доход боксеров распределятся в такой же пропорции в пользу Тайсона.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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