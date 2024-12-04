Дата реванша Тайсона Фьюри с Александром Усиком: когда пройдет повторный бой

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Бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится в ночь с субботы, 21 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» и начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени 22 декабря.
На кону в реванше Фьюри против Усика будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
В мае Усик после победы над Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но позднее отказался от защиты титула по версии IBF.
Усик одержал 22 победы в 22 боях на профессиональном уровне. У Фьюри 34 победы, одна ничья и одно поражение. Результат первого поединка Александра и Тайсона 18 мая 2024 года в Эр-Рияде был определен раздельным решением судей.