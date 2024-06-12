Давид Аванесян подерется с Джароном Эннисом за титул IBF 13 июля

Регулярный чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян (30-4, 18 KO) встретится с чемпионом по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом (31-0, 28 KO) 13 июля в Филадельфии, США. Поединок пройдет за чемпионский титул IBF в полусреднем весе.

Аванесян прошлый бой проиграл абсолютному чемпиону мира в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (40-0) нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го в Небраске, США.

Эннис завоевал титул IBF 8 июля 2023-го, одолев Роймана Виллу (26-2) нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся в Атлантик-Сити, США.