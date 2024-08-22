Де Ла Хойя: «У Мейвезера сильнее удар, чем у Пакьяо»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) отметил, что у экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) есть сила в руках.

«О, он [Мейвезер] сильный! У него мощная сила. То есть он не причинил мне серьезного вреда, но у него огромная сила. У меня крепкий подбородок. Пакьяо не нанес мне вреда. Бернард [Хопкинс] тоже не смог причинить мне вреда, хотя и нокаутировал в корпус. У меня крепкий подбородок, но у Флойда есть сила в руках», — сказал Де Ла Хойя на подкасте Club Shay Shay.

Де Ла Хойя проиграл Мейвезеру раздельным решением судей (113-115, 116-112, 115-113). Бой состоялся 5 мая 2007 года в MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.