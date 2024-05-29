Деметриус Джонсон: «Сейчас бокс интереснее, чем MMA»

Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) объяснил, почему считает, что следить за боксом сейчас стало интереснее, чем за MMA.

«Сейчас мне кажется, что бокс — более захватывающий вид спорта, чем смешанные единоборства. В этом году мы увидели бои Райана Гарсии и Девина Хейни, Франсиса Нганну и Энтони Джошуа, а недавно завершился бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Этот бой был захватывающим с первого до последнего раунда», — сказал Джонсон на своем YouTube-канале.

Александр Усик (22-0) победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.