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Сегодня, 14:16

Деметриус Джонсон: «Нганну больше нечего делать в ММА»

Деметриус Джонсон заявил, что Нганну больше нечего делать в ММА
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) раскритиковал судей в бою между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Эти ребята под кайфом. Судьи слепые, — сказал Джонсон на своем YouTube-канале. — Каждый раз, когда в мире боев происходят какие-то вещи, которые меня не устраивают, я просто выпиваю рюмку текилы. Франсис Нганну вышел и провел бой великолепно. Он выиграл этот бой. Он был просто ограблен. Именно это разрушает бокс. Я не думаю, что хочу видеть Франсиса в смешанных единоборствах. Я знаю, что это может быть тяжело услышать, но я не понимаю, почему PFL не может заниматься боксом. Почему бы PFL не заняться боксом? У вас есть одна из самых больших звезд в боксе, Франсис, который только что победил неоспоримого чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Я хочу посмотреть, как Франсис будет боксировать. Я не хочу, чтобы он занимался смешанными единоборствами. Ему больше нечего делать в ММА».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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