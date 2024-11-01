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Сегодня, 15:43

Лебедев — о допинг-скандале с Поветкиным: «Это обвинение — просто настоящий анекдот»

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Известный российский боксер Денис Лебедев прокомментировал допинг-скандал с участием Александра Поветкина. Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило об отстранении боксера. В пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.

«Это вызывает только смех. Саша завершил карьеру, не выступает. Какая разница, кого и как они уже отстраняют. Это просто настоящий анекдот. У Саши несколько дней назад родился сын. Так что его не интересуют все эти негативные новости», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета американца Деонтея Уайлдера, после того как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний.

В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.

Источник: ТАСС
Александр Поветкин

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