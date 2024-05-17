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Сегодня, 15:28

Лебедев назвал фаворита в поединке между Усиком и Фьюри: «Он обязательно создаст большие проблемы»

Зарина Халимхонова
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Усик — хитрый боксер, набравшийся опыта в боях супертяжелого веса. Он обязательно создаст Фьюри больших проблем. Он резкий, быстрый, умный, бьет точно в подбородок. Другое дело, Фьюри — нестандартный боксер. Но Усику в этом дивизионе поможет опыт. Отдал бы предпочтение в этом бою именно ему. Во всем мире бои супертяжелого веса притягивали публику. И я обязательно буду смотреть», — сказал Лебедев «СЭ».

Тайсон Фьюри (слева) и&nbsp;Александр Усик. Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик? Прогнозы на исход поединка года

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга.

Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Денис Лебедев
Тайсон Фьюри
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