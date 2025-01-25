Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:24

Лебедев: «Дисквалификация Поветкина — это анекдот, и до меня тоже доберутся»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира Денис Лебедев отреагировал на дисквалификацию экс-боксера Александра Поветкина.

«Анекдоты продолжаются. Ну это чистый анекдот. А что им еще остается делать? Вот всяческими путями хотят напакостить России. Сейчас все больше и больше стран, международных федераций занимают сторону России и наших спортсменов, они говорят, что соревнования без россиян неполноценные. Такая новость о дисквалификации Поветкина у меня вызывает уже не возмущение и злость, а просто смех. Думаю, после Поветкина наверняка назовут новые фамилии. И до меня тоже доберутся. Что-нибудь да придумают», — цитирует «ВсеПроСпорт» слова Лебедева.

24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило 45-летнего спортсмена на четыре года (до 20 октября 2028-го) за нарушение антидопинговых правил и аннулировало его результаты с 28 сентября 2014 года. Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году.

Источник: ВсеПроСпорт
2
Бокс
Александр Поветкин
Денис Лебедев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Мексика отказалась принять самолет с депортированными мигрантами из США
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя