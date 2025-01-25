Лебедев: «Дисквалификация Поветкина — это анекдот, и до меня тоже доберутся»

Бывший чемпион мира Денис Лебедев отреагировал на дисквалификацию экс-боксера Александра Поветкина.

«Анекдоты продолжаются. Ну это чистый анекдот. А что им еще остается делать? Вот всяческими путями хотят напакостить России. Сейчас все больше и больше стран, международных федераций занимают сторону России и наших спортсменов, они говорят, что соревнования без россиян неполноценные. Такая новость о дисквалификации Поветкина у меня вызывает уже не возмущение и злость, а просто смех. Думаю, после Поветкина наверняка назовут новые фамилии. И до меня тоже доберутся. Что-нибудь да придумают», — цитирует «ВсеПроСпорт» слова Лебедева.

24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило 45-летнего спортсмена на четыре года (до 20 октября 2028-го) за нарушение антидопинговых правил и аннулировало его результаты с 28 сентября 2014 года. Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году.