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Лебедев — о бое Бивола и Бетербиева: «Буду болеть за Дмитрия, рад, что появится еще один абсолютный чемпион из России»

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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между чемпионами мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Будет классный бой, оба боксера заряжены на победу. Фаворитом никого не считаю, но болеть буду за Бивола. Если Дмитрий справится с давлением Бетербиева и будет уходить от его жестких ударов, то, скорее всего, заберет победу. У Артура есть инстинкт убийцы, но он упустит бой, если не будет попадать по Биволу. Очень хорошо, что этот бой организовали, радует, что появится еще один абсолютный чемпион из России», — сказал Лебедев «СЭ».

Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Бетербиев — чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.
33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Абустин

Артур Бетербиев
Денис Лебедев
Дмитрий Бивол

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