Лебедев — о поединке Бивола и Бетербиева: «Это мечта каждого боксера — объединить пояса»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Дмитрий Бивол подписал контракт на бой против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Каждый из ребят хочет этого боя. Это мечта каждого боксера — объединить пояса. Жаль, что ребята будут драться между собой, но так сложилось. Так было и в моей карьере: мы с Муратом Гассиевым оттягивали этот момент как могли. Тем не менее, он был неизбежен. Кому-то суждено будет выиграть, кому-то проиграть. Оба ребята российской школы бокса. Кто быстрее под соперника подстроится, тот и победит. Бетербиев — очень неудобный соперник. Если он первым пристреляется, Биволу будет очень неприятно. Но у Бивола есть козырь — у него хорошие ноги и передняя рука. Бой-загадка, предпочтение никому отдать не могу, шансы 50 на 50», — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее сообщалось, что встреча боксеров может пройти в марте 2024 года.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада. В активе 38-летнего Бетербиева 19 выигранных боев.