Лебедев — о искренности спортсменов, получивших российское гражданство: «Посмотрите Монсону в глаза, и вы все поймете сами»

Экс-чемпион мира в крузервейте по версиям WBA и IBF Денис Лебедев (32-3) высказался по поводу искренности спортсменов, получающих российское гражданство и говорящих об уважении к президенту РФ Владимиру Путину.

«Не могу говорить за кого-то, хайп это или что-то еще. Думаю, у каждого по-разному. Но это можно понять по человеку. Взять того же Монсона, посмотрите ему в глаза, и вы все поймете сами. Думаю, в большинстве случаев это имеет правильный смысл», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».

Джефф Монсон (61-26) получил российское гражданство в 2018 году.