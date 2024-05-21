Денис Тюлюлин подерется с Абу Азейтаром 22 июня в Саудовской Аравии

36-летний российский средневес UFC Денис Тюлюлин (11-9) проведет следующий поединок против 38-летнего марокканского бойца Абу Азейтара (14-4) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщает UFC.

Главным боем турнира станет поединок между экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 10-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

Тюлюлин в прошлом бою проиграл Кристиану Лерою Данкану (9-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 ноября 2023-го в UFC Apex в Парадайсе, США.

Азейтар идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Седрику Дюма (9-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.