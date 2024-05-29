Американский боксер Деонтей Уайлдер проведет поединок в тяжелом весе против китайца Чжана Чжилэя на боксерском вечере в субботу, 1 июня. Турнир состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера. В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть можно на платформе DAZN.

41-летний китайский боксер имеет рекорд в профессиональной карьере — 26-2-1. На счету 38-летнего американца рекорд в боксе — 43-3-1.

Уайлдер в последнем бою проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру. Это было 23 декабря 2023 года.

Чжилэй в последний раз выходил в ринг 8 марта 2024-го. Тогда он проиграл также Джозефу Паркеру решением большинства судей.

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