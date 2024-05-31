Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подерется с представителем Китая Чжан Чжилэем 1 июня. Их поединок в тяжелом весе состоится на боксерском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он начнется около 01.00 по московскому времени.

Турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Прямой эфир на этой платформе начнется в 21.00 мск. Смотреть видеотрансляцию боя Уайлдер — Чжилэй смогут все пользователи с подпиской на сервис. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии.

У 38-летнего Уайлдера в профессиональном боксе — 43 победы, три поражения и одна ничья. На счету 41-летнего Чжилэя — 26 побед, два поражения и одна ничья.

Ознакомиться с основной информацией о боксерском турнире с боем Уайлдер — Чжилэй можно в материале «СЭ».

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