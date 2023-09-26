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26 сентября, 13:12

Деонтей Уайлдер дал прогноз на бой Альвареса и Чарло

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) считает, что абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) может победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).

«Я очень уверен в Чарло, это будет хороший бой. Я уверен в них обоих, как бы странно это ни звучало. Они обладают разной техникой и силой, и я думаю, что это будет отличный бой. Если бы я выбирал, то склонился бы больше к Чарло. Он так сильно хотел боя с Канело, и сейчас, когда у него есть эта возможность, настал момент проявить себя. Если он выиграет, то это будет определяющим моментом в его карьере», — сказал Уайлдер K.O. Artist Sports.

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Сауль Альварес
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