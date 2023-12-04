Боксеры Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер проведут поединок в конце декабря 2023 года

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе из США Деонтей Уайлдер проведет поединок с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

38-летний Уайлдер по прозвищу «Бронзовый бомбардировщик» в профессиональном боксе одержал 43 победы при двух поражениях и одной ничьей. 15 октября 2022 года американец провел свой последний бой. Тогда он нокаутировал финна Роберта Хелениуса.

У 31-летнего Паркера в боксе — 33 победы и три поражения. Его последний поединок прошел 28 октября 2023 года. Спортсмен по прозвищу «Благословленный деревней» нокаутировал канадца Саймона Кина.

Самая важная информация о боксерском турнире в Эр-Рияде изложена в материале «СЭ». Кроме поединка Уайлдер — Паркер зрители также увидят противостояния Энтони Джошуа и Отто Валлина, Дмитрия Бивола и Линдона Артура.