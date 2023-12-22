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Сегодня, 13:35

Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер: прогноз на бой и кто победит 23 декабря

Уайлдера считают фаворитом в поединке с Паркером 23 декабря в Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Деонтей Уайлдер.
Деонтей Уайлдер.
Фото Reuters
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23 декабря экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок с новозеландцем Джозефом Паркером. Боксеры проведут бой в рамках специального вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в «Кингдом Арена». Их поединок начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

У 38-летнего Уайлдера в профессиональном боксе — 43 победы, два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Паркера — 33 победы и три поражения.

Букмекеры называют Уайлдера явным фаворитом поединка с соперником из Новой Зеландии. Коэффициент на победу американского боксера составляет 1,13. На успех Паркера можно поставить за 6,25. Ничья — 27,0.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов в интервью MMA.Metaratings.ru высказал мнение, что Уайлдер досрочно закончит поединок с Паркером в первой половине боя: «Я видел Деонтея в США вживую. Честно, обалдел от габаритов. Весь такой тоненький, но такая огромная «рама». Наверное, страшно становится, когда он преследует тебя своей правой рукой. И Паркеру будет страшно. Объективно противопоставить ему нечего. Если я склоняюсь к тому, что Дмитрий Бивол выиграет досрочно у Линдона Артура во второй половине боя, здесь ставлю на первую. Уайлдер же застрелит Паркера».

Бывший претендент на титул чемпиона в супертяжелом весе Дерек Чисора считает, что Уайлдер закончит бой с Паркером нокаутом: «Деонтей вначале будет пропускать, — приводит слова Уайлдера Boxing Social. — Это будет длиться в первом, втором, третьем, четвертом и, возможно в пятом раундах. Уайлдер будет проигрывать по очкам, но потому получит свой удар. Это будет нокаут».

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Бокс
Деонтей Уайлдер
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