23 декабря в рамках турнира «Судный день» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший чемпион мира в супертяжелом весе из США Деонтей Уайлдер проведет бой с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером. Их поединок начнется после 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Уайлдер — Паркер в прямом эфире можно в онлайн-сервисе «Окко Спорт» по подписке. Ключевые события боя будут доступны в матч-центре «СЭ».

На счету 38-летнего Уайлдера в профессиональном боксе — 43 победы, два поражения и одна ничья. В последний раз американец дрался 15 октября 2022 года. Тогда он нокаутировал финна Роберта Хелениуса.

У 31-летнего Паркера — 33 победы и три поражения. Его последний поединок прошел 28 октября 2022 года. В нем новозеландец одержал победу нокаутом над канадцем Саймоном Кином.

Текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера 23 декабря в Эр-Рияде пройдет на сайте «СЭ».

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