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Сегодня, 10:21

Деонтей Уайлдер намекнул на завершение карьеры

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) допустил, что больше не вернется на ринг.

«Посмотрим, что будет дальше. У меня осталось совсем немного времени. Я отлично справляюсь со своими деньгами и инвестициями. Я счастливый боец. Переходим к следующей главе. Я воин, так что скоро вернусь. А если не вернусь, то знайте, я наслаждался временем на ринге. Я благодарен всем за любовь и поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет», — сказал Уайлдер DAZN.

Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру (34-3) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Бокс
Деонтей Уайлдер
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