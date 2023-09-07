Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:01

Деонтей Уайлдер назвал Мохаммеда Али своим кумиром: «Он рисковал своей жизнью ради нашего удовольствия»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) признался, что его кумиром является бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Мохаммед Али (56-5).

«Сейчас чернокожему человеку тяжело, у нас у всех посттравматический синдром, когда мы вышли из утробы матери, в той среде, в которой мы выросли, — сказал Уайлдер в интервью The Outlaw Show. — Просто невероятно видеть то, что он [Али] сделал в те времена, а он был великолепен на ринге, он устроил невероятное шоу, которое служило его величию.
Он рисковал своей жизнью ради нашего удовольствия. Он получил уважение и любовь от людей по всему миру, от людей всех национальностей, независимо от цвета кожи, пола, размера, положения. Его любили за то, каким человеком он был, за ту работу, которую он выполнял в обществе, за то бескорыстие, которое он оказывал людям. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, он один из моих наставников, мой кумир в боксе».

Уайлдер следующий бой может провести против экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

Бокс
Деонтей Уайлдер
Мохаммед Али
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Международный паралимпийский комитет хочет исключить Россию
День города в Москве пройдет 9 и 10 сентября 2023
ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
В Кремле ответили Блинкену на обещание передать активы РФ на нужды ВСУ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Ковалев: «Я потерял 10 миллионов долларов на бизнес-проектах»

Вадим Немков — о бое Емельяненко и Тайсона: «Идут переговоры»