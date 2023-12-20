Деонтей Уайлдер назвал причину срыва его боя с Энтони Джошуа

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) сообщил, что команда экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) оберегает его от боя с ним.

«Деньги не проблема. Это происходит из-за того, что у него нет сердца, воли и мужества, чтобы выйти на ринг, — сказал Уайлдер в интервью BBC Sport. — Я не виню во всем Джошуа. Я виню в этом его менеджеров. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, Джошуа — это дойная корова компании. Без него в Matchroom не придут деньги. Мы все это знаем. Я чувствую, что Джошуа боится не только меня, но и своего промоутера. Вот почему бой так и не состоялся».

Согласно данным инсайдера Майка Коппингера, Джошуа и Уайлдер договорились подраться 9 марта 2024 года. При этом оба должны выполнить одно условие — победить своих предстоящих соперников на вечере бокса 23 декабря в Саудовской Аравии.

Джошуа встретится со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1), а Уайлдер — с австралийцем Джозефом Паркером (33-3).