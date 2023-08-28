Деонтей Уайлдер назвал топ-5 любимых боксеров

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) рассказал, каких действующих боксеров он считает лучшими из лучших.

«В первую пятерку войдут [Теренс] Кроуфорд. Можно взять Джервонта Дэвиса, Бутса [Джарона Энниса], и еще мне нравится Шакур [Стивенсон]. Это уже четыре? Черт. Блин, столько бойцов, я просто теряюсь в догадках.

Кларесса Шилдс, мы никогда не отдаем должное женщинам, понимаете, о чем я говорю? А потом надо выделить другую чемпионку, Алисию Баумгарднер, она жесткая, мне она нравится», — сказал Уайлдер в интервью ES News.

Уайлдер следующий бой может провести против экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).