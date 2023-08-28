Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя Фьюри и Нганну

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) предполагает, что поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0) не будет интересным.

«Я думаю, что будет скучно, — сказал Уайлдер в интервью ESNews. — Я нутром чувствую, что будет скучно. Много актерской игры. Я не думаю, что это будет захватывающий бой.

Я возвращаю бокс, не волнуйтесь. Я знаю, что азарт и острые ощущения уже умерли. Сейчас в тяжелом весе нет никаких эмоций. Не волнуйтесь. Я здесь, детка. И скоро король вернется. Я снова буду сидеть на своем троне с короной на голове. Не волнуйтесь. Я знаю, что вам всем было скучно. Но это ненадолго».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.