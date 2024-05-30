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Сегодня, 10:29

Уайлдер: «Я нокаутирую Усика!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) уверен, что сможет досрочно победить чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Я знаю, как нокаутировать Усика. Я нокаутирую его! Он слишком мал для меня, а его стиль идеально подходит мне. Моя сила, мощь и скорость будут слишком хороши для него», — сказал Уайлдер Fight Hub TV.

Уайлдер и Чжан Чжилэй (26-2) подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также подерется с Джаредом Андерсоном (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если «восстановится от боя с Чжилэем».

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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