Уайлдер: «Я буду выступать в UFC»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) заявил, что намерен дебютировать в октагоне UFC. При этом он хочет продолжать выступать в боксе.

«Я думаю о том, чтобы выступать и в UFC, и в боксе. В UFC я буду опасным человеком в 4-унцовых перчатках... Мне хочется поднять большого парня и швырнуть его, а потом залезть на него сверху и выбить из него всю дурь», — сказал Уайлдер Blue Blood Sports TV.

Ранее Уайлдер подтвердил, что готов подраться с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) по правилам MMA.