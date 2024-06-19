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Сегодня, 08:41

Чисора: «Усик в реванше с Фьюри будет еще лучше»

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) уверен, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) в реванше будет еще лучше, чем в первом бою с экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Мы хотим, чтобы Тайсон вернулся к своему прежнему состоянию. К тому, кто был полон ярости и гнева. Сейчас Тайсон стал слишком мягким. Тот Тайсон, которого мы видели в Вегасе, был настоящим бойцом, опасным противником. Во втором бою Александр покажет себя с лучшей стороны, вот увидите», — сказал Чисора Seconds Out.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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