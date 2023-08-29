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Сегодня, 14:00

Дерек Чисора: «Дюбуа потерпел поражение, потому что он черный»

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) заявил, что у Даниэля Дюбуа (19-2) было мало шансов на победу в бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0), потому что рефери и судьи были белыми.

«В боксе нужна система видеоповторов. Стоит учитывать, что черный парень дрался в белой стране, где вокруг одни белые. Рефери тоже был белый, боковые судьи белые. Что вы еще ожидали увидеть? Чтобы ни показал этот черный парень, им наплевать. Я считаю, что он отправил в нокаут Усика, но ему просто не отдали победу, потому что он черный», — приводит слова Чисоры Boxing Social.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа во Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
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