Дэвид Бенавидес.

Поединок соглавного события турнира по боксу в Лас-Вегасе (США) между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Гвоздиком состоится в ночь с 15 на 16 июня. Их бой за пояс временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе пройдет в формате 12 раундов на арене «MGM Grand».

Поединок между Гвоздиком и Бенавидесом начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

В активе 37-летнего Гвоздика в профессиональном боксе — 20 побед (16 нокаутом) и одно поражение. 30 сентября 2023 года украинец в последний раз выходил на ринг. Тогда Александр нокаутировал бразильца Айзека Родригеса.

У 27-летнего Бенавидеса в боксе — 28 побед (24 досрочно) в 28 боях. 25 ноября 2023 года американец провел свой последний поединок. Тогда Давид победил соотечественника Деметриуса Андраде, который отказался от продолжения боя.

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