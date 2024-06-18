Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:40

Бенавидес: «Альварес плюет фанатам в лицо, отказываясь драться со мной»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Обладатель временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) не понимает, почему люди поддерживают абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Я сделал все возможное, чтобы этот бой состоялся, и если он не состоится — то только из-за Канело, на 100 процентов, — сказал Бенавидес Fight Hub TV. — Я хотел бы сказать вам, ребята, что этот боец зарабатывает больше всех остальных. Он берет столько денег за просмотры, что это похоже на плевок вам в лицо. Он говорит, что ему все равно на то, чего хотите вы, и он не собирается устраивать вам лучшие бои. Он будет драться только с теми, с кем сам захочет.

На мой взгляд, это немного неуважительно по отношению к фанатам. Но у него есть фанаты, которые похожи на культ, они не говорят ему ничего плохого и довольны всем, что он делает. В конце концов, если ты владеешь всеми титулами, то должен драться с лучшими бойцами в своем дивизионе. Я — претендент номер один в дивизионе, второй — Дэвид Моррелл. Он не дерется ни со мной, ни с Дэвидом Морреллом, так что это бессмысленно. Как он собирается называть себя чемпионом и иметь все эти пояса, если он не дерется ни с первым, ни со вторым номером? Он проявляет неуважение к вам, ребята, и если вас это устраивает — то я ничего не могу сказать по этому поводу».

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сын Вучича был замечен в драке с английскими фанатами на Евро-2024
Титов переживает за сборную Сербии на Евро-2024
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бенавидес: «Если Альварес считает себя лучшим боксером, то пусть побьет и заткнет меня»