Бенавидес: «Альварес плюет фанатам в лицо, отказываясь драться со мной»

Обладатель временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) не понимает, почему люди поддерживают абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Я сделал все возможное, чтобы этот бой состоялся, и если он не состоится — то только из-за Канело, на 100 процентов, — сказал Бенавидес Fight Hub TV. — Я хотел бы сказать вам, ребята, что этот боец зарабатывает больше всех остальных. Он берет столько денег за просмотры, что это похоже на плевок вам в лицо. Он говорит, что ему все равно на то, чего хотите вы, и он не собирается устраивать вам лучшие бои. Он будет драться только с теми, с кем сам захочет.

На мой взгляд, это немного неуважительно по отношению к фанатам. Но у него есть фанаты, которые похожи на культ, они не говорят ему ничего плохого и довольны всем, что он делает. В конце концов, если ты владеешь всеми титулами, то должен драться с лучшими бойцами в своем дивизионе. Я — претендент номер один в дивизионе, второй — Дэвид Моррелл. Он не дерется ни со мной, ни с Дэвидом Морреллом, так что это бессмысленно. Как он собирается называть себя чемпионом и иметь все эти пояса, если он не дерется ни с первым, ни со вторым номером? Он проявляет неуважение к вам, ребята, и если вас это устраивает — то я ничего не могу сказать по этому поводу».

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.