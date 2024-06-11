Бенавидес — о Гвоздике: «Возможно, я разделаюсь с ним за два раунда»

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) признался, что он рад поединку с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (20-1).

«Для меня это большая честь, а для фанатов — настоящий праздник, ведь в одном карде сойдутся два самых мощных панчера в боксе [Бенавидес и Джервонта Дэвис], — сказал Бенавидес в интервью BoxingScene. — Я очень рад этому бою. Мы сможем выступить перед поклонниками друг друга, и это будет победой для бокса в целом.

Гвоздик — крепкий боец. Я полностью сосредоточен на этом поединке и думаю только о 15 июня. Мы усердно тренируемся. Я очень хочу показать себя с лучшей стороны и произвести фурор. Если я буду думать, что Гвоздик уже не тот боец, каким был раньше, и что он травмирован, я не смогу мотивировать себя на 100 процентов. Поэтому я должен готовиться так, будто он самый сильный, быстрый и безжалостный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Именно к этому я и готовлюсь. Возможно, в бою все будет иначе, и я легко разделаюсь с ним за два раунда».

Бенавидес и Гвоздик подерутся за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня на MGM Grand в Лас-Вегасе, США.