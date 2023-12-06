Девин Хейни назвал самый сложный бой в карьере

Бывший абсолютный чемпиона мира в легком весе Девин Хейни (30-0) заявил, что его прошлый бой с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3) был самым сложным на профессиональном ринге.

«Это однозначно был сложный бой, — сказал Хейни DAZN. — На данный момент это мой самый тяжелый поединок. Поскольку бой был конкурентным, это вызывает у людей вопросы. Они называют конкурентные поединки в боксе ограблением. Если бой близкий, то это не грабеж. Поэтому я определенно чувствую, что выиграл этот поединок.

Я забрал много ранних раундов, а у него было два успешных раунда, из-за которых многие думают, что он сделал намного больше, чем я. Но мне нужен был последний раунд, и я его забрал».

Хейни в прошлом бою победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Хейни подерется с чемпионом WBC в первом легком весе Реджисом Прогрейсом (29-1) 9 декабря в Сан-Франциско, США. Это будет титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе.