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Сегодня, 12:10

Девин Хейни отказался от всех титулов в легком весе

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпиона мира в легком весе Девин Хейни (30-0) подтвердил, что как только он подерется с чемпионом WBC в первом легком весе Реджисом Прогрейсом (29-1), он будет лишен всех титулов в легком весе. Поединок с Прогрейсом состоится 9 декабря в Сан-Франциско, США. Это будет титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе.

«После предстоящего боя я хочу стать чемпионом в трех дивизионах и перейти в полусредний вес», — добавил Хейни в интервью ESPN.

По словам инсайдера Майкла Бенсона, регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) автоматически станет чемпионом WBA в легком весе.

Девин Хейни (30-0) в прошлом бою победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

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