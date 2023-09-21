Команда Кроуфорда: «Головкин — единственный хороший боец, которого побил Альварес»

Член команды абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) Берни Дэвис считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) побил за всю карьеру только одного хорошего боксера, и это экс-чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-2).

«Единственный отличный боец, которого он победил, это GGG [Геннадий Головкин], — сказал Дэвис в эфире Tha Boxing Voice. — Я думаю, это будет отличный бой [Кроуфорда и Альвареса]. Я думаю, что мы сможем перебить этого парня».

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.