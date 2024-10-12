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12 октября, 20:00

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: где смотреть бой в прямом эфире сегодня

Бивол и Бетербиев проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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Боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится в субботу, 12 октября, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется после полуночи 13 октября по московскому времени.

Транслировать поединок двух непобежденных боксеров в России в прямом эфире и бесплатно будет Первый канал и его сайт 1tv.ru (начало эфира — 23.30 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Результат противостояния Бивол — Бетербиев можно будет изучить также в нашем матч-центре и материалах сайта.

Профессиональный рекорд 33-летнего Бивола — 23 победы и 0 поражений. В последнем поединке боксер 1 июня досрочно победил ливийца Малика Зинада (нокаут в 6-м раунде) и защитил пояса WBA Super (7-я защита) и IBO (1-я защита).

У 39-летнего Бетербиева — 20 побед и 0 поражений в профессиональном боксе. Последний раз боксер выходил на ринг 13 января, досрочно победил британца Каллума Смита и защитил пояса WBC (5-я защита), IBF (8-я защита) и WBO (2 защита)

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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